Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli'den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkisi) makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi." bilgisi verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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