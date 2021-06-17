Romelu Lukaku: Ağlamamak için kendimi zor tuttum

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B Grubu'nda Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Danimarka'yı 2-1 yendi.

Kopenhag Parken Stadı'ndaki taraftarlar, Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında 10 numaralı formayı giyen Eriksen'i alkışladı. Aynı dakikada her iki takım da maça bir süre ara verip alkışladı.

Karşılaşmadan sonra duygularını dile getiren Lukaku, "Danimarka halkı bugün harika bir karakter gösterdi. Daha iyi bir sonucu hak etmişlerdi aslında. Teknik direktörlerine, yaptıkları için saygı duyduğumu söyledim. Eriksen'in hayatını kurtardıkları için tüm Danimarka takımına minnettarım. İlk yarıda duygularımı bastırmak zorunda kaldım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Futbol oynamak çok zordu. Devrede kendime gelebildim ve sonrasında futbola odaklanabildim" dedi.