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        Haberler Gündem 3. Sayfa Römork takmak isteyen çocuğun feci ölümü! - En son haberler

        Kayseri'de traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü

        Kayseri'de takmaya çalıştığı traktör ve römork arasında kalan 15 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:37
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        Römork takmak isteyen çocuğun feci ölümü!
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan M.L.Z. (15), römorku traktöre takmaya çalışırken arada sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.L.Z, ambulansla kaldırıldığı Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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