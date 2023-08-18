Römork takmak isteyen çocuğun feci ölümü!

Kayseri'de traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü
Kayseri'de takmaya çalıştığı traktör ve römork arasında kalan 15 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Giriş: 18.08.2023 - 09:37
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan M.L.Z. (15), römorku traktöre takmaya çalışırken arada sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.L.Z, ambulansla kaldırıldığı Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.