Römork takmak isteyen çocuğun feci ölümü!

Kayseri'de traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü Kayseri'de takmaya çalıştığı traktör ve römork arasında kalan 15 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 18.08.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.08.2023 - 10:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL