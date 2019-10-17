Tarzan filmiyle tanınan 81 yayındaki Ron Ely'nin Santa Barbara'daki Hope Ranch adlı çiftlik evinde bir trajedi yaşandı. Ron Ely ile Valerie Lundeen çiftinin 30 yaşındaki oğlu Cameron henüz bilinmeyen bir sebeple annesine bıçakla saldırdı.

Daha sonra 911'i arayarak babasının annesini bıçakladığını söyleyen Cameron Ely için polisler, "O anlarda nefes nefeseydi ve ağlıyordu" açıklamasını yaptılar.

İhbar üzerine eve giden polis memurları ölümcül yaralar almış bir kadın bedeniyle karşılaştı. Çevreyi araştıran ekipler şüpheli olarak nitelendirilen Cameron Ely'i buldu ve şüpheli olarak gördükleri şahsı durdurmak istedi ancak tehditlerde bulunan Ely, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Ünlü oyuncu Ron Ely'nin ise güvende olduğu belirtildi. Bir süredir yürüme engelli olan Ron Ely ile eski Florida güzeli olan Valerie 35 yıldır evliydi. Çiftin ikisi kız diğeri erkek üç tane çocuğu bulunuyor.