Ronaldo Almanya'da ilklerin peşinde

Portekizli golcü, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.

Turnuva tarihine 14 gol kaydeden Ronaldo, 9 gollü Fransız Michel Platini ve 7'şer gollü İngiliz Alan Shearer ile Fransız Antoine Griezmann'ın önünde yer alıyor.

Şampiyonanın eleme müsabakaları da eklendiğinde 50 golü bulunan Ronaldo, bu alanda en yakın rakipleri Zlatan Ibrahimovic (25) ile Robbie Keane'in (23) toplam gol sayısını dahi geride bıraktı.