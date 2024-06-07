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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ronaldo Almanya'da ilklerin peşinde - Futbol Haberleri

        Ronaldo Almanya'da ilklerin peşinde

        Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) forma giyerek turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki futbolcunun hala kırabileceği rekorlar var

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:29
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        İlerleyen yaşına rağmen Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2024'te oynadığı taktirde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

        Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu unvanlarının da sahibi konumunda bulunuyor.

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        5 turnuvada gol atan tek oyuncu

        Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak.

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        Portekizli golcü, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.

        Turnuva tarihine 14 gol kaydeden Ronaldo, 9 gollü Fransız Michel Platini ve 7'şer gollü İngiliz Alan Shearer ile Fransız Antoine Griezmann'ın önünde yer alıyor.

        Şampiyonanın eleme müsabakaları da eklendiğinde 50 golü bulunan Ronaldo, bu alanda en yakın rakipleri Zlatan Ibrahimovic (25) ile Robbie Keane'in (23) toplam gol sayısını dahi geride bıraktı.

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        Maç sayısında zirvede

        Cristiano Ronaldo, 25 maçla Avrupa Şampiyonası'nda en çok forma giyen futbolcu olarak dikkati çekiyor.

        Portekizli diğer futbolcular Joao Moutinho ve Pepe, 19'ar maçla Ronaldo'yu takip ediyor.

        Avrupa Şampiyonası elemeleri dahil edildiğinde 64 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, bu alanda da ilk sırada yer alıyor.İtalyan Gianluigi Buffon (58) ve Hırvat Luka Modric (53) Portekizli yıldızı izliyor.

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        Kırabileceği rekorlar

        Kariyeri boyunca rekorları altüst eden 39 yaşındaki Ronaldo'nun, EURO 2024'te kırabileceği rekorlar da göze çarpıyor.

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        Avusturyalı Ivica Vastic, 38 yaş 257 günlükken şampiyonada gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

        İtalyan Leonardo Bonucci, final maçında gol bulan (34 yaş 71 gün) ve Alman Jens Lehmann, finalde görev yapan (38 yaş 232 gün) en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        Hollandalı Arnold Mühren, Avrupa şampiyonluğu yaşayan en yaşlı futbolcu (37 yaş 23 gün) unvanını elinde bulunduruyor.

        Avrupa Şampiyonası'nda kaleciler dışında görev yapan en yaşlı oyuncu rekoru ise 39 yaş 91 gün ile Alman Lothar Matthaus'a ait.

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        Futbol dünyasının rekortmen yıldızı Ronaldo'nun EURO 2024'te tüm bu rekorları eline geçirme ihtimali var.

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        Milli takım rekorları elinde

        Portekiz formasını 21 yıllık milli takım kariyerinde 206 kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'nın (196) önünde en fazla milli maça çıkan isim olma özelliğini taşıyor.

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        Ronaldo, en çok maça çıkma rekoruna sahip olduğu milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

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        Milli takımda 128 gol kaydeden Ronaldo, İranlı Ali Daei (108) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (106) önünde yer alıyor.

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        Ayrıca Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu konumundaki Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de en çok maça çıkan ve en fazla gol bulan futbolcusu olma ünvanlarına sahip.

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