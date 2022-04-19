Kulüpten yapılan açıklamada, ailenin her şeyden daha önce geldiği vurgulanarak, "Ronaldo, bu son derece zor zamanlarda sevdiklerine destek olmalı. Ailesinin mahremiyet talebini de göz önüne alarak, bu akşam Anfield Stadı'nda Liverpool ile oynayacağımız lig maçında Ronaldo, kadroda yer almayacak. Cristiano, bütün kalbimiz seninle. Sana ve ailene başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Manchester United'ın yanı sıra Ronaldo'nun eskiden formasını giydiği kulüpler Real Madrid ve Juventus da 37 yaşındaki oyuncuya başsağlığı dileğinde bulundu.

Ronaldo ile Georgina Rodriguez, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı ortak açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden birinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmıştı.