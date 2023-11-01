Ronaldo'dan maç içinde olay tepki: Bu hakemi değiştirin
Al Nassr ile Al Ettifaq arasında oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine yönelik yaptığı "değişiklik" işareti gündem oldu
Al-Nassr, Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Kupada Al-Nassr'a çeyrek final biletini getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine gösterdiği tepki olay oldu.
Maçın 45. dakikasında Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen ve kararı beğenmeyen Cristiano Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı.
Portekizli süperstarın bu hareketi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.