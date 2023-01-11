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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

Portekizli süperstar, dudak uçuklatan maaşıyla Arabistan'da elçilik görevini de yürütecek. İşte detaylar

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  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    Ronaldo, Dünya Kupası elçisi rolünü kabul ettikten sonra Al-Nassr'da geçirdiği süre boyunca 200 milyon Euro'nun üzerinde para kazanmaya hazırlanıyor.
  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif vermesi bekleniyor ve Ronaldo, bu girişimde rol oynayacak.
  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    Ronaldo'nun maaşı da yaklaşık 200 milyon Euro olarak belirlendi, bu da 37 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde geçirdiği süre boyunca astronomik bir ücret kazanacağını gösteriyor.
  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    AFP'ye konuşan bir kaynak, "Ronaldo'ya anlaşma için 200 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılacak. 2030'daki Dünya Kupası başvurusu için ülkenin elçisi olarak görev yapacak" dedi.
  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    Ronaldo, Al-Nassr'da Mrsool Park'ta binlerce taraftarın önünde görücüye çıktı ve şimdi ilk maçını oynamayı bekliyor.
  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    Süperstar böylece, spor tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmasını sağlayan kazançlı bir sözleşmeye imza attıktan sonra bu transferi eleştiren herkese cevap vermiş oldu.
  • Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk rekor kıran sözleşmesinin detayları belli oldu

    Al Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli süperstarın Suudi futbolundaki ilk maçına 19 Ocak'ta Paris Saint-Germain'e karşı oynayacak gösteri maçında çıkacağını doğruladı.

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