İtalyan teknik adam, geride kalan Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo - Lionel Messi rekabetine de değinirken, "Messi kariyerini Dünya Kupası ile bitiriliyor, Ronaldo ise farklı bir şekilde. Ancak böyle olsa bile Ronaldo'nun özellikle Real Madrid'de, taraftarların kalbinde sonsuza kadar kalacak olağanüstü bir kariyeri vardı" ifadelerini kullandı.