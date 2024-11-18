Ronaldo'nun hedefi Pep Guardiola!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, federasyon başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 48 yaşındaki futbol adamı, Mart 2026'da federasyonda yapılacak seçimde başkan adayı olacak. Ronaldo'nun bu doğrultuda hazırlıklara başladığı ve Brezilya temsilcisi Cruzeiro'daki hisselerini sattığı belirtildi. Brezilyalı efsanenin ayrıca sahibi olduğu İspanyol ekibi Real Valladolid için de aynı işlemi yapacağı kaydedildi.