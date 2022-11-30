Ünlü Instagram fenomeni Richarlison ile ilgili şu cümleleri kurdu: "Favori oyuncum Richarlison. Onun bu kadar iyi bir insan olmasına bayılıyorum, çok mütevazı. Brezilya topluluklarına ve fakir insanlara gerçekten yardım ediyor, bu yüzden gerçekten çok tatlı."