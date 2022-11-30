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Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

Brezilyalı ünlü fenomen Mayara Lopes, Cristiano Ronaldo'ya takıntılı olduğunu açıkladı. Instagram'da oldukça tanınan Mayara, Brezilya'nın şampiyon olması durumunda 1000 takipçisine özel bir sürprizi olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası ünlü modelin hesabı ziyaretçi akınına uğradı.

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  • Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

    Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan takıntısını itiraf eden Brezilyalı model Mayara Lopes, sosyal medya hesabından, Brezilya Dünya Kupası'nı kazanırsa OnlyFans hesabından ücretsiz abonelik dağıtma sözü verdi.
  • Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

    Geçtiğimiz gün Sırbistan maçını izlediğini belirten Mayara, konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı: "Kesinlikle heyecan vericiydi, Richarlison harikaydı, bence o bizim bir sonraki yıldızımız olacak."
  • Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

    Cristiano Ronaldo'ya takıntılı olduğunu belirten Mayara, aynı zamanda Neymar ve Richarlison hayranı olduğunu da söyledi.
  • Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

    Ünlü Instagram fenomeni Richarlison ile ilgili şu cümleleri kurdu: "Favori oyuncum Richarlison. Onun bu kadar iyi bir insan olmasına bayılıyorum, çok mütevazı. Brezilya topluluklarına ve fakir insanlara gerçekten yardım ediyor, bu yüzden gerçekten çok tatlı."
  • Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

    Mayara'nın Neymar hakkında söyledikleri ise şu şekildeydi: "Neymar'a kesinlikle aşığım, Brezilya'da (Santos için) oynadığından beri onu takip ediyorum."
  • Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti

    Mayara'ya göre, Brezilya'nın en yakışıklı oyuncularından biri de Alisson. Fakat tüm bu sayılan isimlere rağmen ünlü model Cristiano Ronaldo'ya takıntılı.

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