"RONALDO GİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

"Ronaldo oyuna girdiğine her şeyin nasıl değiştiğini gördünüzü ama artık çok geçti. Dünyanın en iyi oyuncusunu ve elinizdeki en güçlü silahı küçümseyemezsiniz. Hak etmeyen birine de yüzünü gösteremezsiniz."