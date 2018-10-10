Alman Der Spiegel dergisi, Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Las Vegas'da ABD'li bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan soruşturmayla ilgili geniş kapsamlı bir dosya yayımladı.

Portekizli yıldızın avukatlarının e-postalaşmalarının hacklenmesi ve Football Leaks tarafından yayımlanması sayesinde hazırlanan dosyada, Kathryn Mayorga'nın Cristiano Ronaldo'yu tecavüzle suçladığında futbolcunun menajer, avukat, dedektif ordusunun devreye girerek kadını susturmanın yolunu bulduğuna dikkat çekildi.

Der Spiegel, 2010 yılında Cristiano Ronaldo ile tecavüz şikayetçisi Katheryn Mayorga arasında imzalanan 325 bin Dolar'lık sus payı belgesini yayınladı. Bu para karşılığı 13 Temmuz 2009 gecesi yaşananlarla ilgili asla konuşmama taahhüdüne giren Mayorga'ya AIDS riski bulunmadığını göstermek için HIV testi sonuçları verilmiş.

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Spiegel, Ronaldo'nun o geceyle ilgili eylül ayında avukatlarına bazı itiraflarda bulunduğu iddiasında bulundu.

"Onunla cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Kabaydı. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Tüm zaman boyunca kaba ve hızlıydı. Onu avuçladığım için çizikleri olabilir… Beni ereksiyona geçirdi… Ama 'hayır', 'yapma', 'ben diğerleri gibi değilim' diye bağırıp duruyordu. Bitince özür diledim."

"Hiç sesini yükseltti mi, bağırdı mı, feryat etti mi" sorusunu da Ronaldo "Birçok kez 'hayır', 'dur' dedi" diye yanıtlamış.

Ronaldo hakkındaki suçlamaları reddederken, futbolcunun avukatları Mayorga'nın iddialarını yayımladığı için Der Spiegel'e dava açabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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