Rönesans Holding A.Ş.

Türkiye’nin küresel arenadaki en güçlü şirketlerinden biri olarak toplam 28 ülkede faaliyet gösteren, gelirinin yüzde 81’ini yurt dışında hayata geçirdiği projelerden elde eden Rönesans Holding, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği duymuştur.

Global pazarda büyümeyi sürdüren Rönesans Holding, Türkiye’ye değer katmaya devam etmeyi sürdürmektedir. İlgili iddialarla ilgili açıklamamız şöyledir:

6 Ekim 2021

Konu : 3 Ekim 2021 tarihinde bazı basın yayın organlarında Rönesans Holding, onun hissedarları ve onların ilişkili kişilerine dair çıkan haberlere ilişkin basın açıklamasıdır

Dünyanın lider inşaat, taahhüt ve yatırım projelerinin mimarı Rönesans, kurulduğu 28 yıldan bugüne 50’yi aşkın farklı ülkede çeşitli projeler gerçekleştirmiştir.

Avrupa’nın en yüksek binasını, Avrupa’daki dünyanın en uzun demiryolu tünelini, kuzey kutbunda petrokimya tesislerini, Türkmenistan’da dünyanın en büyük doğalgazdan benzin üretim tesisini, Sri Lanka’da su arıtma tesislerini, Karayipler’de hastaneleri, Kuzey Kutbu Denizi’nde 650 bin tonluk betonarme yüzer doğalgaz platformunu, Hollanda’nın en uzun karayolu tünelini ve Türkiye’de dünyanın en büyük deprem izolatörlü yapısını inşa edip ENR mühendislik ödülünü de alarak Türk mimari ve mühendisliğinin yeteneklerini tüm dünyada gururla sergilemekte ve yenileri için durmadan çalışmaktadır.

Rönesans, bu yıl 15 senedir aralıksız yer almaya devam ettiği “Engineering News Record” tarafından yayınlanan dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları listesinde Avrupalı müteahhitler arasında 9. sırada, tüm dünyada ise 28. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de taahhüt işlerini üstlenmeye başladığımız 9 yıldan bu yana, Rönesans’ın toplam cirosunda Türkiye’deki faaliyetlerimizin payı ortalamada %19’u geçmemiştir. Bununla birlikte, Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketleri arasında yer almış ve Rönesans’ın ana hissedarı olan Sayın Erman Ilıcak, Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında bulunmayı sürdürmektedir.

Dünya çapında 75.000 çalışanıyla, Türkiye’yi dünyada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Buna rağmen, bağlamından koparılan bilgi parçasıyla bugüne kadar tüm dünyada 40 Milyar USD’nin üzerinde proje gerçekleştirmiş Rönesans’ın dünyadaki ve Türkiye’deki öncülüğünü lekelemeye çalışmak için bilgi kirliliği oluşturmak istenmesi bizleri üzmektedir.

Rönesans ve hissedarları, 28 senedir yurt dışında yürüttükleri faaliyetleri neticesinde elde ettikleri gelirleri yine yurt dışında tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yatırım amacıyla değerlendirmiş ve ilgili içeriklerde bahsi geçen şirketlerden hiçbirisi Ilıcak ailesi üyeleri haricinde hiçbir kimseye veya kuruma bağış, karşılıksız edinim ya da her ne nam ya da şekil altında olursa olsun bir fon aktarımı yapmamıştır. Hiçbir zaman yurtiçinden yurtdışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır.

Paydaşlarıyla dünyanın liderleri arasında haklı gururunu taşıyan Rönesans’ın tüm paydaşlarının insani ve ticari itibarlarını zedeleyen, asılsız, mesnetsiz ve spekülatif yayınlara karşı yasal hakları saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur

Rönesans Holding A.Ş.