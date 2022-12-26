Rönesans Holding: Gelecek, burada yükselecek

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Rönesans Holding; Avrupa’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya, kadar dünyanın en büyük projelerine imza atmaya devam ediyor. Şimdiye kadar dünyanın dört bir yanında, her iklim koşulunda çalışan Türk mühendisleri ile İsviçre’de dünyanın en uzun tren yolu tünelini, Türkmenistan’da dünyanın en büyük doğalgazdan benzin üreten tesisini, Hollanda’nın en uzun kara tünelini, Almanya’da rüzgâr değirmeni fabrikasını ve açık deniz rüzgâr santralini, Türkiye’de dünyanın en fazla deprem yalıtım birimine sahip yapısını hayata geçirdi. “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2022 listesinde 24’üncü, Avrupa’da ise 8’inci sıraya yükseldi.

Yaptığı tüm yatırımları, müteahhitlik ve mühendislik projelerini; ortaya konulan inovasyon değeri, mühendislik değeri ve sosyal katma değeri ile tanımlayarak, topluma karşı yarattığı bütünsel değer bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden Rönesans Holding, 30 yıldır odağına gençleri ve eğitimi alıyor. Bünyesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de bu yaklaşımı gençlere aktarıyor, hayata güçlü dahil olabilmeleri için kapasitelerini geliştirmeye zemin hazırlayan çalışmalar yapıyor.

En büyük proje: İnsan

Rönesans Holding, her alandaki çalışmalarında gençlere ve eğitime öncelik veriyor. Dünya listelerinde en üst sıralara yerleşen holdingin dünya çapında elde edilen başarılarının altında “En büyük projemiz insanla” anlayışı yatıyor. Alanında örnek gösterilen benzersiz yapılara imza atan Rönesans Holding mühendisleri, dünyanın dört bir yanındaki projelerde yeni mezun mühendislere bilgi birikimlerini samimiyetle aktarıyor, tıpkı bir mühendislik okulu gibi gelecekteki proje ekiplerini yetiştirdiklerini biliyor.

Her alanda eğitime destek veriyor

Rönesans Holding’in geliştirdiği eğitim projeleri, okul öncesinden fen liselerine, meslek liselerinden üniversiteye kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Erken çocukluk eğitimi ile ömür boyu başarı sağlanmasında en önemli etkenlerden biri olan anaokullarının yaygınlaştırılmasını destekliyor. Meslek edindirmede kritik öneme sahip fen liseleri ve meslek yüksekokullarının sayılarının artması için Türkiye’nin dört bir yanında yeni okullar yaparken, son teknolojiye uygun yenilenen laboratuvarlar, kütüphaneler ve sanat atölyeleri açıyor. Rönesans Eğitim Vakfı çatısı altında üniversiteli gençlere eğitimleri boyunca kesintisiz burs sağlanırken istedikleri alanlarda sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmaları destekleniyor ve aynı zamanda holding çalışanları tarafından eğitimler veriliyor. Topluma faydalı, sorumluluk sahibi, bilgili ve kendini iyi ifade eden nesillerin yetişmesini destekleyen Rönesans Holding, geleceğin ancak gençlere odaklanarak inşa edilebileceğini her fırsatta vurguluyor. Yarının mimarı olan gençleri geleceğe hazırlamak için eğitimi her zaman odağına alan holding, “Gelecek, burada yükselecek” sloganıyla hareket ediyor.

Üniversite mezunlarının ‘Pusula’sı; Geleceğin Başlangıcı Programı

Yürütülen projelerden biri, üniversiteden mezun olan gençlere yönelik Pusula Programı. Bu yıl yedinci yaşına giren “Pusula; Geleceğin Başlangıcı Programı”, “Mezun olduk ya şimdi?” sorusuna cevap arayan gençlerin gelecek ile ilgili kaygılarını azaltmak ve eğitim hayatı ile iş hayatı arasındaki geçişi kolaylaştırmak üzere gerçekleştiriliyor. Rönesans Eğitim Vakfı çatısı altında düzenlenen ve üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun gençlere Rönesans Holding bünyesinde mentorluk ve iş deneyimi sağlayan sosyal sorumluluk projesi Pusula ile 900’e yakın genç, ilk iş deneyimlerini Rönesans Holding’de edindi.

Sürdürülebilir yeni nesil projeleriyle sektörde öne çıkıyor

Rönesans'ın bugüne kadar inşa ettiği 22 proje, enerjide ve çevresel tasarımda liderlik anlamına gelen çevre dostu bina sertifikasyonu LEED sertifikasına, yedi proje ise Yeşil Bina Sertifikası BREEAM'e sahip. Rönesans'ın Türkiye'de inşa ettiği 12 AVM, beş şehir hastanesi ve altı hidroelektrik santralinin de işletme hizmetlerinde Sıfır Atık Belgesi bulunuyor. AVM’lerde 2023’e kadar ortak alanlardan kaynaklı karbon emisyonunda yüzde 25 azaltım hedefine 2019 yılında ulaşıldı. Rönesans’ın Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam'ın ise 2030 yılına kadar karbon-nötr olma hedefi bulunuyor. Projelerde arkeolog, biyolog ve ekolog istihdam edilirken Ar-Ge Merkezi’nde de dijital dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul’ün İzmir’de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri’nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de sürdürülebilirlikte takdir ödülünü aldı.

İklim krizinden biyoçeşitliliğe, yeşil enerjiden dijital dönüşüme farklı projeler

Rönesans Holding dünya çapında gerçekleştirdiği dev projeleri hem çevresel hem sosyal boyutlarıyla ele alıyor. Holding, iklim krizine yönelik aksiyon planlarının oluşturulması, karbon ayak izi azaltma hedeflerinin yaygınlaştırılması konularında adımlarını sağlam atıyor. Yeşil enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artırılması, dijital dönüşümün devamlılığının sağlanması, biyoçeşitliliğin korunması holdingin ön plana taşıdığı konular.

Rönesans Holding, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik uyumluluk ve katkı analizlerinin yaygınlaştırılması ve Avrupa Yeşil Mutabakat ile Paris Anlaşması sonrası sınırda karbon vergisi uygulamasına hazırlık gibi temel konularda da çalışmalar yürütüyor. Salgın hastalıklar ve pandemiye yönelik çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesine destek veren Rönesans Holding, cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesine yönelik prosedürlerin güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor.

Gençler doğadan aldıkları ilhamla sürdürülebilir geleceği tasarladı

Rönesans Holding’in her yıl düzenlediği ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla’ yarışmasına bu yıl, doğanın kendi döngüsü içerisinde sunduğu çözümlerden ilham almayı ve doğadan esinlenmeyi ifade eden ‘biyomimikri’ yaklaşımıyla ortaya çıkan projeler katıldı.

Yapı Tasarım Kategorisi’nde kendi suyunu depolayan yapı projesi birinci oldu. Projenin esin kaynağı ise çölde yaşayan Dikenli Molok Kertenkelesi. Kertenkelenin yağmur suyunu ayaklarıyla ve derisiyle çekebilme özelliği taklit edilen yapıda, kolonlarda ve ana gövdede dikenli forma sahip kaplama ile su depolanabiliyor. Aynı zamanda günebakan çiçeğinin güneşe yönelmesinden ilham alan projede, fotovoltaik panellerle güneş ışığının düzenli olarak takip edilmesi, depolanması ve yapının ihtiyacı için kullanılması da tasarlandı. Böylece kendi kendine temiz su ve enerji üretip kullanabilen bir yapı oluşturuldu.

Sosyal İnovasyon Kategorisi’nde birinci olan Pazar Ertesi projesi ise Mikoriza mantarlarının iletişim ağlarından ilham alınarak tasarlandı. Proje ile semt pazarlarının boş olduğu günlerde atıl kalmaması hedefleniyor. Pazarın olmadığı günlerde yemek yapma, kent içerisinde tarım imkanı sunma gibi sosyal ve ekonomik etkileşim unsurlarına farklı bir yorum getiriyor. Böylece pazar alanlarının toplumsal bilinçte yer edebilecek ve devamlı kullanıma açık olarak müşterek kullanımlara ev sahipliği yapması planlanıyor. Aynı zamanda deprem gibi afetlerde insanlara toplanma bölgesi olarak hizmet verecek olan alanlarda topluluğa hazır mutfak ve tarım ürünü sunuyor.

Çöl hayvanları kent sorunlarının çözümüne ilham oldu

Ürün Tasarımı Kategorisi’nde birinci olan “Rigna Sulama Sistemi” adlı projede de gençler yine bir çöl hayvanından esinlendi. Namibya Çölü’nde yaşayan böceklerin su ihtiyaçlarını, havadaki nemden baş aşağı durarak karşılamaları projenin ilham kaynağı oldu. Projede herhangi bir enerji kullanmadan doğanın doğaya yani kendisine dönüşümü sağlanarak bir sulama sistemi tasarlandı. Çöl böceklerinin sırt ve kanat yüzeyleri sentetik ortamda taklit edilerek Rigna Sulama Sistemi projelendirildi. Böylece dünyamızın en önemli sorunlarından biri haline gelen temiz su için kendi kendine çalışan bir sistem oluşturuldu.

Rönesans Holding, üniversite öğrencileriyle birlikte geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla sekiz yıldır ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla’ yarışmasını düzenliyor. Ürün Tasarımı, Yapı Tasarımı, Sosyal İnovasyon kategorilerinde bu yıl 444 proje ile toplamda 708 öğrenci katıldı. Yarışmada 11 alt kategoride maddi ödül verilirken, birinciler Rönesans Holding’in Hollanda grup şirketi Ballast Nedam’da bir hafta eğitim ve staj imkanı kazandı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Ödülü”nü kazandı

Rönesans Holding, kısa bir süre önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2022 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Pilot uygulaması sağlık sektöründe yapılan ve insan kaynakları politika ve prosedürlerine eşitlikçi bir bakış açısı getirilmesini hedefleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, elde edilen kazanımlar nedeniyle EBRD tarafından ödüle layık görüldü. Proje kapsamında, Rönesans'ın insan kaynakları süreçleri, politika ve prosedürleri sözleşmeli pozisyonlar da dâhil olacak şekilde kapsamlı biçimde güçlendirildi. Böylece kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesi sağlandı.

DÜNYA LİGİNDEKİ TÜRK ŞİRKETİ

Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’da inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji sektörlerinde müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

30 ülkede kurulu şirketleriyle 4,6 milyar dolar toplam konsolide ciroya sahip. Gelirlerinin yüzde 78'ini şirketlerinin Türkiye dışındaki faaliyetlerinden elde ediyor.

Engineering News Record (ENR) dergisinin ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2022 yılı listesinde 24’üncü, Avrupa’da ise 8’inci. 2015 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük 10 şirketi arasında yer alıyor.

Dünya Bankası’nın en büyük küresel kalkınma kurumu International Finance Corporation-IFC, Rönesans Holding’de 2016’dan bu yana yüzde 5 oranında ortak.

2014 yılında Alman Heitkamp’ı, 2015 yılında ise 145 yıllık geçmişi ile Hollanda’nın en büyük 10 inşaat şirketinden biri olan Ballast Nedam’ı bünyesine katarak Hollanda, Almanya, İsviçre ve İngiltere’deki faaliyetlerini önemli oranda artırdı.

Müteahhitliğini üstlendiği yapıların yanı sıra endüstriyel tesis, enerji santrali gibi yatırım ve işletmesini sürdürdüğü birçok proje, ülkelerin ikonik yapıları ve sosyal donatı projeleri ile Cezayir’den, Sri Lanka’ya, Özbekistan’dan Gine’ye, Mozambik’ten Karayip Ada ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada binlerce insana istihdam sağlıyor.

2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, 2016 yılından bu yana da WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) platformu prensip ve kurallarının imzacısı.