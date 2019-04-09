Proje kapsamında, önde gelen Rus üniversitelerinin ve yabancı üniversitelerin tıp merkezlerine bağlanacak tek bir veritabanı ve ortak bir teknoloji platformunun kullanılacağı, son teknolojiyle donatılmış eğitim ve şehir hastaneleri kurulacak. Bu yaklaşım, dünya standartlarında deneyim ile en gelişmiş uygulamaları, Rönesans Holding’in altyapı inşaatı, proje uygulama ve destek alanlarındaki uzmanlığı ile buluşturuyor.
RDIF-Rönesans Holding ortaklığı, yalnızca tıbbi ünitelerin kalite ve kurulum açısından üst seviyede olmalarını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda tıbbi ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve ilaçların da gerektiği gibi yenilenmesini destekleyecek. Bu iş birliği, Rusya’da yeni tıbbi ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve temel ilaçların kullanılmasına da ön ayak olacak.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev; “RDIF ve Rönesans Holding’in başarılı ortaklığı sayesinde Rus üniversitelerinde 15 eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı planladığımız büyük ölçekli yeni bir projeyi başlatabiliyoruz. Bu proje ile akademik düzeydeki tıp eğitiminde kalite yükselecek, biyomedikal ve dijital teknoloji alanlarındaki üst düzey bilimsel başarılardan faydalanılacak ve “Bilim” ve “Sağlık” adlı ulusal projelerde belirlenmiş olan hedefler gerçekleştirilecek” dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “RDIF ile Rönesans arasında gerçekleşen her türlü iş birliği, Rusya ve Türkiye için de stratejik önem taşımaktadır” dedi. Rusya’nın birçok önemli projesinde Rönesans’ın yer aldığını vurgulayan Ilıcak, bugüne kadar sadece Rusya’da yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımına imza attıklarını belirtti.
RDIF ile 2017’den bu yana farklı kapsamlarda iş birlikleri açıkladıklarını hatırlatan Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün, Rusya’nın farklı bölgelerinde inşa edilecek, 15 eğitim ve araştırma hastanesi için ilk adımları atıyoruz. Rönesans’ın Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız. 28 farklı ülkede müteahhitlik deneyimine sahip bir şirket olarak, sağlık alanında ileri teknolojiyle birlikte şekillenen bilgi birikimimizle, bu projenin Rusya’nın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine önemli katkı sunacağımıza inanıyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.