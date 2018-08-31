RoPS - Honka maçı rakamları

Finlandiya Veikkausliiga maçında RoPS ile Honka, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. RoPS 46 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Honka 41 puanda ve 3. sırada. RoPS son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Honka, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 204 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RoPS kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Honka sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

RoPS önceki hafta Inter Turku mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Honka, Lahti karşılaşmaında 2-0 kazandı.

RoPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. RoPS, kendi sahasında 16 gol attı, 5 gol yedi.

Honka, dış sahada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Honka 16 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ