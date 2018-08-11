RoPS - IFK Mariehamn maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. RoPS, 12 Ağustos 2018 Pazar günü IFK Mariehamn takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. RoPS 39 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken IFK Mariehamn 18 puanda ve 10. sırada. RoPS son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. IFK Mariehamn, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 684 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RoPS kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, IFK Mariehamn sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

RoPS son haftadaki Hjk Helsinki müsabasında 2-2 berabere kaldı.

IFK Mariehamn, Inter Turku karşılaşmaında 3-0 yenildi.

RoPS, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 5 gol yedi.

IFK Mariehamn, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Mariehamn 7 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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