RoPS - SJK Seinajoki maçı ne zaman?

RoPS ve SJK Seinajoki, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. RoPS 35 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken SJK Seinajoki 19 puanda ve 9. sırada. RoPS son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 221 kodlu maçı oynayanlar; RoPS galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, SJK Seinajoki galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

RoPS önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 2-3 kazandı.

SJK Seinajoki ise Inter Turku maçında 5-0 kazandı.

RoPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. RoPS, kendi sahasında 14 gol attı, 4 gol yedi.

SJK Seinajoki, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SJK Seinajoki 6 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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