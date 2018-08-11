Rosario Central - Banfield rakamlar

Rosario Central ve Banfield, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:45. Rosario Central, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Banfield, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 772 kodlu maçı oynayanlar; Rosario Central galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.90, Banfield galibiyet oranı 3.50. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Rosario Central son haftadaki Talleres Cordoba müsabasında 0-1 kazandı.

Banfield, Atletico Temperley karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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