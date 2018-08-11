Rosenborg - Stabaek maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien maçında Rosenborg ile Stabaek, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Rosenborg 36 puanla 2. sırada, Stabaek 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Rosenborg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 697. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Stabaek kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Rosenborg son hafta oynanan Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Stabaek ise Viking maçında 2-0 yenildi.

Rosenborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rosenborg, kendi sahasında 18 gol attı, 6 gol yedi.

Stabaek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Stabaek, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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