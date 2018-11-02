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Rosie Mac adlı genç şarkıcı ve oyuncu bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Bunun da daha uzun zaman alacağını düşünüyordu. Oysa hayatı hiç beklenmedik bir biçimde değişti. Hem de sadece 9 gün içinde.