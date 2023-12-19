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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rosier'e karşılık flaş isim! - Beşiktaş Haberleri

        Rosier'e karşılık flaş isim!

        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Rosier'e sürpriz bir talip çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:06
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        Rosier'e karşılık flaş isim!
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        Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'le ilgilendiği iddia edildi.

        Bir dönem Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın yerine Rosier'i istiyor.

        Transferle ilgili devre arasında sıcak gelişmeler yaşanabileceği ve takas formülünün konuşulduğu ifade edildi.

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