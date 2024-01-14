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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rosier'e talip var - Beşiktaş haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Rosier'e talip var

        Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier ile ilgileniyor. PAOK, Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:02
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        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki bek oyuncusu Valentin Rosier'e Komşu'dan talip çıktı.

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        Yunan temsilcisi PAOK, Rosier’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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        Bu sezon Beşiktaş ile 21 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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