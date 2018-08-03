Ross County - Alloa Athletic maç önü

İskoçya Championship maçında Ross County ile Alloa Athletic, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Ross County, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Alloa Athletic, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Ross County kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Alloa Athletic kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Ross County son haftadaki Arbroath müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Alloa Athletic ise Hibernian maçında 0-3 yenildi.

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