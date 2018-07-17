Ross County - Dundee United maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası Grup A heyecanı devam ediyor. Ross County, 17 Temmuz 2018 Salı günü Dundee United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 3 puanlı Ross County 1. sırada bulunuyor, Dundee United 1 puana sahip ve 3. sırada. Ross County, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dundee United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Ross County kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Dundee United kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Ross County son hafta oynanan Dundee United maçında 6-2 kazandı.

Dundee United ise Ross County karşılaşmasında 6-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ross County, 2 gol attı ve 0 gol yedi.