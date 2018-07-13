Ross County - Elgin City rakamlar

Ross County ve Elgin City, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ross County, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Elgin City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 164 kodlu maçı oynayanlar; Ross County galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Elgin City galibiyet oranı 0.00.

Ross County son haftadaki Elgin City müsabasında 1-2 yenildi.

Elgin City, Ross County karşılaşmaında 1-2 kazandı.