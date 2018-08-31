Ross County - Falkirk düellosu

İskoçya Championship maçında Ross County ile Falkirk, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Ross County, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Falkirk, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 429 kodlu maçı oynayanlar; Ross County galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Falkirk galibiyet oranı 4.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ross County son haftadaki Falkirk müsabasında 7-0 kazandı.

Falkirk ise Ross County maçında 7-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ross County, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Falkirk, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Falkirk 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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