Ross County - Greenock Morton maçı ne zaman?

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Ross County, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Greenock Morton takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ross County 20 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Greenock Morton 13 puanda ve 6. sırada. Ross County son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Greenock Morton, geride kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 334 kodlu maçı oynayanlar; Ross County galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Greenock Morton galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ross County son hafta oynanan Greenock Morton maçında 2-2 berabere kaldı.

Greenock Morton ise Ross County karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Ross County, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Greenock Morton, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Greenock Morton 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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