Rostov - Anzhi maç önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rostov, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Anzhi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Rostov 18 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Anzhi 10 puanda ve 15. sırada. Rostov, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Anzhi, geride kalan 5 maçta 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 362 kodlu maçı oynayanlar; Rostov galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Anzhi galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.30.

Rostov son haftadaki Ural müsabasında 1-0 kazandı.

Anzhi ise CSKA Moscow karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Rostov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rostov, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Anzhi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anzhi, 3 gol atarken 7 gol yedi.

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