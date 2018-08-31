Rostov - Rubin Kazan maçı heyecanı

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rostov, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Rubin Kazan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Rostov 12 puanla 3. sırada, Rubin Kazan 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Rostov, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rubin Kazan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 217. İddaa'da Rostov kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Rubin Kazan kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Rostov önceki hafta Ural mücadelesinde 1-0 kazandı.

Rubin Kazan, Krasnodar karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Rostov, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Rubin Kazan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rubin Kazan, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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