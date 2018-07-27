Rostov - Terek maçı ne zaman?

Rusya Premier Lig maçında Rostov ile Terek, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi Rostov, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Terek son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 384 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rostov kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Terek sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Rostov son haftadaki Ural müsabasında 1-0 kazandı.

Terek, Amkar Perm karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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