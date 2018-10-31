Rostov - Zenit St. Petersburg maçı rakamları

Rusya Kupa Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Rostov, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Zenit St. Petersburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Rostov son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zenit St. Petersburg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 586 kodlu maçı oynayanlar; Rostov galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Zenit St. Petersburg galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Rostov son hafta oynanan Ural maçında 1-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg, SKA Energiya karşılaşmaında 6-0 kazandı.

Kendi sahasında alan Rostov, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Zenit St. Petersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Zenit St. Petersburg, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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