Göçmen Börekçisi’nin KKTC'deki ilk şubesi Girne'de açıldı. El yapımı ürünlerini -40 derece şoklama odalarında dondurarak franchise noktalarına ulaştıran marka, rotasını yurt dışına çevirdi. Göçmen Börekçisi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Dönmez "2018 yılını yüzde 40 büyüme ile tamamladık. 2019'de bu rakamın yüzde 25 olmasını planlıyoruz" dedi.

HEDEF YURT DIŞI

Dönmez bayilik sistemiyle zincirlerini yurt dışında da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Dönmez'in verdiği bilgiye göre Göçmen Börekçisi, yılsonuna kadar 5'i yurt dışında olmak üzere toplam 20 şube daha açmayı hedefliyor.

2004 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde küçük bir dükkanda başlayan şirket bugün toplam 200 kişilik üretim ekibiyle günlük ortalama 7-10 bin kilogram arasında üretim hacmine ulaştı.