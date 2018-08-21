Rotherham United - Hull City maçı rakamları

İngiltere Championship maçında Rotherham United ile Hull City, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Rotherham United 3 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Hull City 1 puanda ve 22. sırada. Rotherham United, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hull City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Rotherham United kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Hull City kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Rotherham United önceki hafta Hull City mücadelesinde 5-1 yenildi.

Hull City, Rotherham United karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rotherham United, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Hull City, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hull City 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ