Rotherham United - Wigan Athletic rakamlar

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Rotherham United, 14 Ağustos 2018 Salı günü Wigan Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Rotherham United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wigan Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Rotherham United kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Wigan Athletic kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Rotherham United önceki hafta Blackpool mücadelesinde 1-0 kazandı.
Wigan Athletic ise Doncaster Rovers maçında 0-1 kazandı.
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