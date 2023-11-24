Haberler Televizyon Rotten Tomatoes skoru 100: Yeni Netflix dizisini izleyenler en iyi dizilerinden biri olarak görüyor

Rotten Tomatoes skoru 100: Yeni Netflix dizisini izleyenler en iyi dizilerinden biri olarak görüyor Netflix izleyicileri yeni Japon yapımı için "en iyi dizi" olduğunu söylüyor. Dizinin yapımcısı Amber Noizum'un "Kill Bill, Yent'le buluşuyor" diye tanımladığı Blue Eyed Samurai, Mizu adında melez bir kılıç ustasının ardında bıraktığı kanlı intikam izlerini takip ediyor Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:25 facebook

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ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI Yeni Netflix dizisi "Blue Eyed Samurai" 18 yaşından büyükler için uygun. Dizinin konusu ise "Edo dönemi Japonya'sında dışlanmasına yol açanlardan intikam almaya yeminli bir genç savaşçı kendine kanlı bir yol seçer."

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ROTTEN TOMATOES'DA 100 ALDI 17. yüzyıl Japonya'sında geçen anime dizi sadece izleyicileri değil eleştirmenleri de kendine hayran bıraktı. Maya Erskine, Brenda Song, Kenneth Branagh ve George Takei gibi yıldızların seslendirdiği dizi eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 tam puan aldı.