Royal Pari - The Strongest karşılaşma önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Royal Pari, 19 Ağustos 2018 Pazar günü The Strongest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. Maç öncesi Royal Pari 16 puanla 2. sırada, The Strongest 18 puanla 1. sırada bulunuyor. Royal Pari, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. The Strongest son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 468 kodlu maçı oynayanlar; Royal Pari galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, The Strongest galibiyet oranı 0.00.

Royal Pari önceki hafta Sports Boys Warnes mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

The Strongest ise Sports Boys Warnes karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Royal Pari, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Royal Pari, kendi sahasında 12 gol attı, 3 gol yedi.

The Strongest, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda The Strongest 5 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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