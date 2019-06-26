'RTÜK denetim için yapay zekayı kullanıyor'

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Üyesi Taha Yücel, RTÜK'ün denetim için yapay zekayı kullandığını, sistemin yayın sırasındaki uygunsuz içeriği tespit ettiğini söyledi.

Arap Ülkeleri Radyoları Birliği tarafından Tunus'ta düzenlenen 20. Arap Radyo ve Televizyon Festivali'ne katılan Yücel, yapay zeka konulu bir sunum gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre Yücel, sağlıktan yayıncılığa, üretimden eğitime ve yayın denetimine kadar bir çok alanda yapay zekaya başvurulduğunu belirtti.

Yücel, "Türkiye'de yapay zekayı tüm modern yayıncılığı denetleme amaçlı olarak kullanıyoruz. Yayın içeriğinde eğer ki bir şiddet, bir pornografi, bir anormallik fark ederse bizim sistemimiz otomatik olarak resim ve konuşma tanımlama sistemiyle bir uyarı bayrağı kaldırıyor. Bu sayede uzmanlarımız, tüm görüntüleri değil yapay zekanın işaret ettiği görüntüleri yeniden izleyerek daha etkin değerlendirmede bulunabiliyor." diye konuştu.

Başkent Tunus'ta pazar gününe kadar devam edecek 20. Arap Radyo ve Televizyon Festivali'nde, 273 dalda Arap dünyasından radyo ve televizyonculara ödül verilmesi bekleniyor.