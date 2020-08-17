Ruanda'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından iki pazar kapatıldı

AA

Kigali Belediyesi, Nyabugogo ve Kigali pazarlarında çalışanlardan alınan örneklerin pozitif çıkmasının ardından iki pazarın 24 Ağustos'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı pazarlarda satıcılar ve alışveriş yapanların maske ve mesafe gibi temel önlemlere de yeterince riayet etmedikleri belirtildi.

Ruanda Sağlık Bakanı Daniel Ngamije, Kigali'de kalabalık alışveriş mekanlarında vaka sayılarının artmasından endişe duyduklarını ifade etmişti.

Şimdiye kadar 2 bin 453 vakanın görüldüğü ülkede 8 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Ay başında uluslararası uçuşları yeniden başlatan Ruanda'da okullar kapalı tutuluyor.