Ruanda kuraklık tehdidine karşı 43 milyon fidan dikecek

AA

Çevre Bakanı Jeanne d’Arc Mujawamariya, yaptığı açıklamada, çölleşmeyle mücadele için 43 milyon fidan dikeceklerini duyurdu.

Amaçlarının her evin çevresine en az 3 ağaç dikmek olduğunu kaydeden Mujawamariya, kampanyanın kuraklık tehdidi altında olan doğu bölgelerinde hayata geçeceğini belirtti.

Yaklaşık 50 milyon dolar harcanacak projeyle on binlerce hektarlık alanın kurtarılması planlanıyor.

Ruanda 2030 yılına kadar ise 2 milyon hektarlık alanı ıslah etmeyi amaçlıyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

Etiyopya bu yıl yağmur dönemi boyunca ülkenin dört bir yanında 6 milyar fidanı toprakla buluşturacağını duyurmuştu.