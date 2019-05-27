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Rubato Zamanı bayramın 1. günü Show TV'de

Samimi sohbeti ve unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarıyla Rubato grubu, birbirinden ünlü konuklarıyla birlikte evlerinize konuk oluyor. Selami Şahin, Gökhan Tepe, Suzan Kardeş ve Rubato grubuyla bayramın tadını Show TV’de çıkarın!

Rubato Zamanı

Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubu ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atacak.

Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato grubu, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelecek ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.

Rubato Zamanı Bayram Özel, Bayramın 1. Günü saat 20.00’de Show TV’de!

 İşte Rubato Zamanı’nın Bayram Özel Tanıtımı:

 

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