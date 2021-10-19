Ruben Amorim: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Amorim, Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç olacağını bildiklerini ve tahmin ettikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Beşiktaş çok güçlü başladı maça. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Defans yönünde golden sonra iyiydik. Dortmund maçındaki hatalarımızı düzelttik. İstediğimiz galibiyeti aldık. Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. 4'üncü golden sonra galibiyeti aldığımıza emin oldum. Oyuncularımın kalitesiyle maçı aldık. Kornerden attığımız goller, birbirinin aynısı olan gollerdi. Hatta penaltı pozisyonu da aynı organizasyonla gelişti. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir. Oyuncularım iyi hazırlandı ve karşılığını aldık" dedi.