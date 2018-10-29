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Rubin Kazan: 1 - Spartak Moscow: 1
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Rubin Kazan: 1 - Spartak Moscow: 1

Rubin Kazan ile Spartak Moscow Rusya Premier Lig mücadelesinde rakip oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi

29 Ekim 2018 Pazartesi, 22:30 | Güncelleme:
Rubin Kazan ile Spartak Moscow Rusya Premier Lig mücadelesinde karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz bitti. İlk yarıda Spartak Moscow oyuncuları Dmitri Kombarov, Sofiane Hanni sarı kartla cezalandırıldı. 78. dakikada Spartak Moscow, Dmitri Kombarov ile gol buldu ve skoru 0-1 olarak değiştirdi.

Dakika 90 olduğunda Egor Sorokin, Rubin Kazan adına ilk golü attı.

İkinci yarıda Spartak Moscow oyuncuları Aleksandr Tashaev, Roman Zobnin ile Rubin Kazan oyuncuları Vyacheslav Podberezkin, Vitali Ustinov sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

İddaa'da 603 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 2.70 oran kazanmış oldu.

Rubin Kazan son 5 maçta 5 kez berabere kaldı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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