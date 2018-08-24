Rubin Kazan - CSKA Moscow maçı öncesi rakamlar

Rubin Kazan ve CSKA Moscow, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. 5 puanlı Rubin Kazan 8. sırada bulunuyor, CSKA Moscow 5 puana sahip ve 7. sırada. Rubin Kazan son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. CSKA Moscow, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Rubin Kazan galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, CSKA Moscow galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Rubin Kazan son hafta oynanan Krasnodar maçında 1-1 berabere kaldı.

CSKA Moscow ise Anzhi karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Rubin Kazan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rubin Kazan, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

CSKA Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CSKA Moscow, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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