Rubin Kazan - Spartak Moscow maçı rakamları

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rubin Kazan, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Spartak Moscow takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Rubin Kazan 18 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Spartak Moscow 18 puanda ve 6. sırada. Rubin Kazan, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik form durumunda. Spartak Moscow son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 603 kodlu maçı oynayanlar; Rubin Kazan galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Spartak Moscow galibiyet oranı 2.20. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Rubin Kazan son hafta oynanan Krasnodar maçında 1-1 berabere kaldı.

Spartak Moscow ise Dinamo Moscow maçında 0-1 yenildi.

Rubin Kazan, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Spartak Moscow, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlike sahip. Bu maçlarda Spartak Moscow 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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