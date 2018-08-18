Rudes - HNK Rijeka düellosu

Rudes ve HNK Rijeka, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Rudes 1 puanla 8. sırada, HNK Rijeka 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Rudes son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. HNK Rijeka son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 758 kodlu maçı oynayanlar; Rudes galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, HNK Rijeka galibiyet oranı 1.15. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Rudes son haftadaki Istra 1961 Pula müsabasında 1-1 berabere kaldı.

HNK Rijeka ise Hajduk Split karşılaşmasında 3-1 kazandı.

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