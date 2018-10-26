Rudes - Lokomotiva Zagreb maçı ne zaman?

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Rudes, 26 Ekim 2018 Cuma günü Lokomotiva Zagreb takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Rudes 2 puanla 10. sırada, Lokomotiva Zagreb 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Rudes, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Lokomotiva Zagreb, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'da 152 kodlu maçı oynayanlar; Rudes galibiyet oranı 8.00, beraberlik oranı 4.30, Lokomotiva Zagreb galibiyet oranı 1.20. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Rudes son haftadaki Istra 1961 Pula müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiva Zagreb ise Cibalia Vinkovci karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Rudes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet aldı. Rudes, kendi sahasında 2 gol attı, 12 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Lokomotiva Zagreb, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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