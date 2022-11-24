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Rüdiger, Asano ile dalga geçti rezil oldu!

Japonya, Almanya'yı 2-1 yenerek sürprize imza atarken maça Rüdiger'in Asano'yla dalga geçtikten sonra rezil olması oturdu!

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  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya, E Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı. 
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, iyi başladığı ve oyunu kontrol ettiği maçın 33. dakikasında, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 32. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    İlk yarıda Almanya'nın hakimiyetini kabullenen ancak ikinci yarıda daha farklı bir enerjiyle sahaya çıkan Japonya, 75. dakikada Doan ile önce skoru eşitledi, 8 dakika sonra ise Asamo ile 2-1 öne geçmeyi başardı.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    Mücadeleye ise Rüdiger ile Asano arasındaki pozisyon ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    Alman Rudiger, Takuma Asano'yla top kapma mücadelesinde zıplayarak koşması, oyuncunun dalga geçtiği şeklinde yorumlandı.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    Rüdiger'in centilmenliğe aykırı hareketi kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan oldu.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    Asano ise daha sonra takımına galibiyeti getiren golü attı.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    83. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Asano, Alman savunmasının uyuduğu anları iyi değerlendirdi ve Rüdiger'e de cevabını golle vermiş oldu.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    İkili arasındaki bu kareler dünyanın gündemine oturdu.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

    Maçın sonunda açıklama yapan Asano "4,5 yıldır Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve bugünü bekliyordum. Sinir bozucu şeyler ve mutlu duygular hepsi bir arada. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Beni eleştirenlere minnet duymuyorum ama elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri
  • Asano ile dalga geçen Rüdiger rezil oldu! Dünya Kupası'nda Almanya Japonya maçına damga vuran olay... - Spor haberleri

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