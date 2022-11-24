Maçın sonunda açıklama yapan Asano "4,5 yıldır Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve bugünü bekliyordum. Sinir bozucu şeyler ve mutlu duygular hepsi bir arada. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Beni eleştirenlere minnet duymuyorum ama elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.