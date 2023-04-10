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NBA’de Minnesota Timberwolves, sezonun son maçında karşılaştığı New Orleans Pelicans‘ı sahasında 108-111 mağlup ederek Batı Konferansı’nı 8. sırada tamamladı ve Play-In’de Los Angeles Lakers‘ın rakibi oldu.

Eurohoops'un aktardığına göre karşılaşmaya ise bu kritik galibiyetten daha çok takım içerisinde yaşanan büyük kriz damgasını vurdu.

Timberwolves‘un Fransız yıldızı Rudy Gobert, ilk yarıdaki bir mola sırasında takım arkadaşı Kyle Anderson’la sözlü tartışma içerisine girdi. Bu sözlü tartışmanın iyice uzamasının ardından Gobert, sinirlerine hakim olamayıp Anderson’ın göğsüne doğru yumruk attı!

Yaşanan bu skandal olayın ardından Kyle Anderson güçlükle sakinleştirilirken Rudy Gobert, devre arasında Timberwolves yönetimi tarafından alınan kararla evine gönderildi.